В МВД назвали число раскрытых преступлений в России МВД: в России в 2022 году раскрыли более миллиона преступлений

Фото: nac.gov.ru

Правоохранители раскрыли в прошлом году более 1 млн преступлений, почти 80% из них расследованы сотрудниками МВД, сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что всего в 2022 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с позапрошлым годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.

За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. По 79,8% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств, — рассказали в ведомстве.

В полиции также отметили, что в России зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% — фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% — криминальных деяний в сфере компьютерной информации. Однако, по данным МВД, в прошлом году больше на 20,9% зарегистрировано фактов сбыта наркотиков.

Ранее сообщалось, что согласно статистике прокуратуры, в 2022 году в Москве зарегистрировано 136 880 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в 2021 году. В ЦАО зарегистрировано 18 672 преступлений, ВАО — 15 810, а в ЮВАО — 15 304. При этом в 9 из 11 округов число преступлений сократилось, отметили в ведомстве. А выросли показатели у Зеленограда и САО.