В Мособлдуме предложили поднять штрафы за неправильный переход ж/д путей Депутат Гаджиев предложил увеличить штрафы за неправильный переход ж/д путей в 20 раз

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутаты Мособлдумы предложили поднять штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте в 20 раз — с 100 рублей до 2 тысяч рублей, сообщает РИАМО. Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев рассказал, что закон направлен на то, чтобы обезопасить граждан, так как с 2018 года по настоящее время на объектах ж/д инфраструктуры в границах Московской области в результате 2340 несчастных случаев было травмировано 2396 человек, из которых 1652 погибли.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» направлен на повышение уровня безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, — заявил депутат.

За последние пять лет на полигоне МЖД совместно с сотрудниками линейных отделов полиции на транспорте проведено свыше 30 тысяч рейдов. Количество нарушителей составило 51,7 тысяч, из них привлечено к административной ответственности 6333 гражданина с наложением административного штрафа на сумму более 63,3 тысяч рублей.

Врачи Можайской центральной районной больницы ранее спасли молодого человека, попавшего под поезд. Парень поступил к медикам с сочетанной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей правого предплечья, осколочной раной правой лопаточной кости и обширной раной правого плеча с размозжением. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пострадавшему произвели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.