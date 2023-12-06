В Москве заявили о возрастающих рисках прямого столкновения с НАТО Захарова: риски прямого военного столкновения с НАТО возрастают

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Риски прямого столкновения с НАТО возрастают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 6 декабря. Комментируя перспективы поставок Украине истребителей F-16, она отметила, что самолеты, участвующие в конфликте на украинской стороне, для российских военных будут считаться законной целью, откуда бы они ни вылетели.

Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения. Риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, — сказала она.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что все российские истребители нового поколения способны эффективно противостоять американским боевым машинам F-16. По его словам, отечественные самолеты не уступают «американцам» ни в скорости, ни в вооружении. При этом он выразил сомнение, что ВСУ начнут использовать F-16. По его словам, украинские военные не обладают достаточным количеством самолетов, способным создать преимущество в воздухе.

В том, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск, уверен и заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.