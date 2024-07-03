В Москве заявили, что считают Армению союзником России Вице-премьер Оверчук: Москва исходит из того, что Армения является союзником РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Правительство России рассматривает Армению в качестве союзника, заявил в беседе с журналистами вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, у двух стран установлены весьма положительные отношения в экономической сфере, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Мы исходим из того, что Армения — наш союзник. И мы исходим из того, что у нас очень положительные экономические отношения. Наш товарооборот с Арменией составляет $7,3 млрд, — сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что если посмотреть на статистику, то в текущем году товарооборот вырос в два раза за первый квартал по сравнению с прошлогодним показателем. По его словам, темпы роста и развития экономических отношений являются «очень хорошими».

Российский вице-премьер также отметил, что Ереван вносит конструктивный вклад в развитие Евразийского экономического союза. Он напомнил, что в 2024 году Армения стала председателем в ЕАЭС.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что Запад приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО хочет оторвать друзей России от сотрудничества с ней. По его словам, это является еще одним примером попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.