Пытавшийся задушить девочку в московском магазине мигрант признал свою вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец Киргизии, который пытался задушить девочку в магазине на юго-востоке Москвы, признал свою вину, сообщает пресс-служба столичного СК. Отмечается, что мужчина задержан.

Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел 6 января. Мужчина выпил водки прямо на кассе, напал на ранее не знакомую маленькую девочку и начал ее душить. Отец сумел отбить ребенка.

Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, против 43-летнего мужчины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. По инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Для назначения наказания в виде лишения свободы психолого-психиатрическая экспертиза должна признать нападавшего невменяемым.

Ранее стало известно, что 29 декабря у школы в Нижнем Тагиле ученики избили двоих детей — мальчика и девочку. Отмечалось, что пострадавшая является сиротой. Очевидец рассказал, что нападавшими оказались двое пятиклассников, которых недавно перевели из-за плохого поведения из другой школы. Предположительно, они дети мигрантов.