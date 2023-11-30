В Москве задержали двух вымогателей из пиар-агентств Двух руководителей столичных пиар-агентств задержали за вымогательство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоих руководителей московских пиар-агентств задержали за вымогательство, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Отмечается, что они публиковали в популярных Telegram-каналах фейки о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств, а потом требовали деньги, чтобы удалить их.

Предварительно установлено, что злоумышленники в Сети принадлежащих им популярных телеграм-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. Двое руководителей PR-агентств решением Тверского районного суда Москвы заключены под стражу. В жилищах подозреваемых и используемых ими офисах полицейские провели обыски, — говорится в сообщении.

27 ноября Басманный суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.

Журналисток задержали в августе 2022 года. Авторы Telegram-канала «Адские бабки» обвиняются в вымогательстве денег у банкира за обещание не публиковать информацию, которая могла навредить его репутации. Сообщалось, что потерпевший принял извинения и не имеет претензий к подсудимым.