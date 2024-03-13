В Москве высказались о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА Захарова: МИД не обладает данными о причастности Финляндии к атакам БПЛА

Российский МИД не обладает данными о причастности Финляндии и Эстонии к атакам дронов на Ленинградскую область, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 13 марта. При этом она не стала отрицать такую возможность.

Я такими данными не располагаю <...> Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет, — сказала дипломат.

Ранее военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он не исключил, что последние обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.

Также Перенджиев предположил, что Украина могла получить от Австралии до 2000 БПЛА, сделанных из «крепкого картона». Собеседник объяснил, что такие беспилотники могут оказаться невидимыми для любой системы ПВО.

Активизация атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины, а также беспилотников ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, российские военные предпринимают ответные действия.