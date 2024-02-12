В Кремле разъяснили судьбу бывшего здания украинского посольства Песков: судьба здания украинского посольства будет решаться в интересах России

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Дальнейшая судьба здания посольства Украины после прекращения договора аренды будет решаться в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это дело находится в компетенции МИД.

Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и согласовывающим ведомством выступает МИД. Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Москва расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Это решение стало ответом на аналогичные действия Киева, пояснила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в дипломатии существует принцип взаимности, враждебные шаги Киева не останутся без ответа. Украинская сторона, отметила она, в установленном порядке об этом проинформирована.

Горсовет в Киеве расторг договор аренды земли с посольством России весной 2023 года. Тогда он обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит в соответствующем ключе на разрыв Киевом договора об аренде.