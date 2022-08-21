В Москве рассказали о помощи столичных спасателей коллегам из регионов Собянин: московские подразделения спасателей помогают тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

Московские спасатели оказывают помощь в борьбе с природными пожарами коллегам из регионов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале городской глава рассказал о 400 сотрудниках МЧС, работающих в Рязанской области. По его словам, в этот регион также были направлены шесть вертолетов из столицы и 120 единиц техники. При этом в Владимирской области орудуют в районе 200 человек и 70 единиц техники.

В Рязанской области — 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники, — заявил Собянин.

По словам мэра, 20 августа московские спасатели-добровольцы остановили приближение огня к рязанской деревне Ольгино. Им удалось локализовать возгорание «буквально в одном километре от населенного пункта». Собянин также не забыл рассказать о работе городских служб столицы.

Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведется мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО, — добавил Собянин.

Эксперт противопожарного отдела «Greenpeace-Россия» Софья Косачева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что леса в Рязанской области загорелись еще 7 августа и природный очаг несколько дней разрастался, прежде чем дым от него накрыл Москву. До этого жители нескольких районов Москвы пожаловались на запах гари и задымленность, которые распространились с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. Дымом оказались окутаны Рязань и другие населенные пункты нескольких регионов.