Москва «обнулила» гарантии безопасности от 2021 года Рябков: гарантии безопасности России от 2021 года потеряли актуальность

Фото: МО РФ

Гарантии безопасности Москве от 2021 года больше неактуальны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, приоритеты России полностью изменились. Происходящим на западном азимуте сейчас занимаются военные и силовики, добавил он.

Работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась, — сказал дипломат.

Также Рябков оценил сотрудничество России с НАТО. По его словам, какие-либо геополитические построения с Альянсом невозможны. Блок вызывает у Москвы «эмоциональное отторжение».

НАТО — это не договороспособный контрагент, это группировка, к которой мы не то что не испытываем ни малейшего доверия, а которая вызывает у нас политическое и, я бы даже сказал, эмоциональное отторжение, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждение надежных гарантий безопасности и глобальной стабильности должно проводиться одновременно с переговорами по украинскому урегулированию. На них должны учитываться интересы Москвы. Россия, подчеркнул глава государства, открыта к такому диалогу.