В Москве пояснили, зачем Зеленскому нужен конфликт с Россией Захарова: Зеленскому нужен конфликт с РФ, как возможность остаться у власти

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт с Россией воспринимается президентом Украины Владимиром Зеленским, как возможность удержаться у власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в среду, 20 декабря. По ее словам, в вопросах дальнейшей поддержки нынешнего «обанкротившегося» правительства Украины уже расходятся и сами члены Евросоюза.

Он воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти, — сказала дипломат.

Также на брифинге Захарова назвала решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении Украины «утешительным призом». По ее словам, он предложен Киеву взамен финансовой помощи в €50 млрд.

В то же время, как сообщалось ранее, ряд высокопоставленных американских военных настаивает на том, чтобы в течение 2024 года Украина удержала оставшиеся территории и взяла курс на производство собственного оружия. Целью этого плана, по данным The New York Times, является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Москва согласилась на переговоры в конце 2024 или в начале 2025 года.

До этого Зеленский заявлял, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинской президент.