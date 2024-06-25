В Москве подтвердили подготовку к визиту премьера Индии Ушаков: визит премьера Индии Моди в Россию готовится и ожидается

Фото: kremlin.ru/Александр Демьянчук/ТАСС

Нарендра Моди и Владимир Путин

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди готовится и ожидается, сообщил в кулуарах журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, даты визита будут названы позже.

Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Целью визита названо укрепление российско-индийских связей. В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году. Он тогда посетил Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.

В начале июня лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром. На торжественной церемонии к присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму.

Моди стал вторым политиком в истории Индии, который стал премьер-министром третий раз подряд, повторив успех первого премьера Джавахарлала Неру. В кабинет министров вошли не только члены БДП, но и представители других партий, коалиция которых обеспечила победу на выборах.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Моди. Российский лидер поздравил главу индийского правительства с успехом его партии в ходе выборов в парламент. Стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие на личном уровне.