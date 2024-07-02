В Москве по делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной РФ Тренера молодежной сборной РФ по вольной борьбе задержали по делу о терроризме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СК по делу об оказании содействия террористической деятельности задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным агентства, в Щербининский районный суд Москвы поступило ходатайство о его аресте. Однако источник не уточнил суть претензий к тренеру.

Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об обысках, которые проводились в зале Абдулманапа Нурмагомедова, расположенном на улице Юсупова в Махачкале. Силовики хотели взять у спортсменов показания по поводу личности Гаджимурада Кагирова, который участвовал в нападении террористов 23 июня в Махачкале и Дербенте. Они также хотели опросить Хабиба Нурмагомедова.

Террористы напали на православные храмы, пост ДПС и синагоги, а также атаковали полицейские патрули. Погибли 20 человек, среди них числится православный священник. Также известно о 46 пострадавших. Злоумышленники намеревались осуществить налет и на шиитскую мечеть, заявлял глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов на встрече главы республики Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества в Махачкале. По его словам, им помешали некоторые обстоятельства, о которых он не хочет говорить.