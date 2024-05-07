В Москве по делу о злоупотреблениях арестован экс-глава ФГБУ «ФЦАО» ТАСС: Владислав Новиков арестован за злоупотребление при выполнении госконтракта

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Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Агентству сообщили, что чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Официальных комментариев пока нет.

Предварительно ущерб от действий Новикова оценивается в 370 млн рублей. Следователи выяснили, что Новиков в 2016 году вместе со своим другом Игорем Тепериным, возглавлявшим компанию-подрядчика ООО «Адиком системс», создали видимость работы по изготовлению государственной автоматизированной системы и предоставили в ФГБУ «ФЦАО» не соответствующие действительности сведения о выполнении работ. Полученными деньгами за якобы выполненные работы они распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено в конце лета 2020 года. Никто из фигурантов вину не признает. На активы и недвижимость обвиняемых и их родственников наложен обеспечительный арест.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 7 апреля подписал указ об увольнении с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова сразу после того, как чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.