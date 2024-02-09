Захарова ответила шуткой на заявление об отсутствии пленных в Ил-76 Захарова вспомнила Залужного в ответ на заявление об отсутствии пленных в Ил-76

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, что в сбитом российском самолете Ил-76 не было военнопленных, сообщает РИА Новости. Дипломат поинтересовалась, помнят ли еще в ВСУ бывшего главкома Валерия Залужного.

Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ? Или пока еще помнят, что был? — приводит ее слова агентство.

Ранее Данилов выразил сомнение в заявлении Москвы о том, что на потерпевшем крушение в Белгородской области самолете Ил-76 были украинские военнопленные. Иначе, по его словам, поле было бы «красное от крови», а этого не случилось. Данилов добавил, что Киев пока не имеет достоверных данных о том, живы ли пленные, которые, по заявлению России, были на борту. Он также призвал не быть категоричными, утверждая, что самолет сбили ВСУ.

Тем временем депутат Государственной думы Виктор Соболев оставил слова Данилова на его совести. Он напомнил, что на борту воздушного судна были шесть членов экипажа, сопровождающие, остальные — военнопленные ВСУ. По словам Соболева, если разбирать все исходящие от Украины фейки, то «не хватит и недели».