В Москве объяснили, зачем Блинкен приехал в Киев Захарова: визит Блинкена в Киев говорит о тревоге США из-за положения на фронте

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев говорит о тревоге в администрации президента США Джо Байдена, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, связаны беспокойства с ситуацией на фронте.

14-15 мая на Украине с визитом находился госсекретарь США. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают все более серьезную тревогу в администрации Байдена, — заявила дипломат.

Накануне Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. У Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности», заявил он.

Также глава Госдепа выступил в киевском баре Barman Diktat. Он сыграл на гитаре и спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Перед этим американский госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.

Выступление госсекретаря на родине оценили не все. Американский сенатор Рик Скотт напомнил, что пока Блинкен ездит на деньги налогоплательщиков на Украину, «мир находится в огне».