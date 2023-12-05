В Москве объяснили, чем обернулся потолок цен на российскую нефть МИД РФ: попытка Запада установить потолок цен на российскую нефть провалилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика Запада установить потолок цен на российскую нефть провалилась, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Так он прокомментировал соответствующий вопрос ТАСС. Тем не менее дипломат не исключил, что попытки давления на Россию все же продолжатся.

Об этом же много пишут и говорят: продаем, продаем, невзирая [ни на что], по более высоким ценам. Значит, [подобная политика Запада] провалилась, хотя будут зажимать, — заявил Панкин.

Ранее газета The Washington Post уличила Министерство обороны США в том, что там используют российскую нефть, несмотря на введенные санкции. По данным издания, топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется, и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу Вооруженных сил США.

Перед этим члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС изменить эту ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост. Предполагается, что тенденция связана с добычей нефти.