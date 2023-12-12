В Москве объяснили, чем на самом деле является военная помощь США Киеву Захарова назвала «махинацией» новый пакет военной помощи США Украине

Фото: U.S. Air Force photo by Nicholas Pilch

Выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву на $175 млн является махинацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 12 декабря. По ее словам, схема поможет направить деньги в военно-промышленный комплекс США. Она напомнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 90% выделенных Киеву средств на самом деле были инвестированы внутри США на развитие ВПК.

На самом деле — это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. <...> Они не просто вводят в заблуждение, они уже заврались настолько, что готовы под любыми предлогами лишь бы только продлить эту свою махинацию политическую, финансовую, стратегическую — они готовы на любую чушь, лишь бы только дали денег, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей американского ВПК войти в долю украинских оборонных компаний. Предложение глава государства сделал на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне. Он отметил, что украинский ВПК готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, и попросил оказать в этом поддержку.

Захарова также прокомментировала поездку Зеленского в США. По ее словам, президент Украины отправился туда «шаромыжничать». Он будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева, считает она.