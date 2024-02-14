В Москве назвали условия для урегулирования украинского конфликта Лавров: РФ готова к урегулированию конфликта на Украине с учетом реалий на земле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом сложившихся «на земле» реалий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме. С учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы, вариантов договориться, по его словам, пока не просматривается.

Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации, — сказал Лавров.

Ранее Reuters со ссылкой на российские источники сообщал, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.

Тем временем Россия готова учитывать в работе африканскую мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. По словам дипломата, в Москве оценили предложение лидеров стран Африки, высказанное на переговорах президента России Владимира Путина с африканскими лидерами.