В Москве назвали причину бойкота конференции по Украине в Швейцарии Захарова: Россия не собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Мария Захарова

Швейцария не является нейтральным местом для переговоров, поэтому Россия не будет принимать участие в конференции по Украине, даже если поступит приглашение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также отметила, что в Швейцарии только делают вид, что хотят найти путь мирного урегулирования.

Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского», хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран, — пояснила она.

По ее словам, конференция является логическим продолжением переговоров в копенгагенском формате, которые зашли в тупик. Также Захарова акцентировала внимание на том, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, необходимый для проведения миротворческих мероприятий такого рода. Представитель МИД РФ напомнила, что власти страны не скрывают свою проукраинскую позицию, поддерживают резолюции против России и ищут способы для изъятия российских активов, замороженных после начала СВО. По ее словам, все это указывает на то, что Швейцария не может стать посредником в переговорах.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не намерена создавать какие-либо альянсы против Запада. Таким образом дипломат отреагировала на предложения французского лидера Эммануэля Макрона о формировании коалиции для отправки войск на Украину.