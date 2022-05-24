В Москве просят поставить памятник ликвидатору главы ОУН Павлу Судоплатову Увековечить память советского разведчика хотят «Офицеры России» и Геннадий Зюганов

Павел Судоплатов / Фото Министерство обороны РФ

В организации «Офицеры России» надеются, что в ближайшее время в Москве и занятом российскими военными Мелитополе получится установить памятники советскому разведчику Павлу Судоплатову — организатору и участнику ряда операций спецслужб СССР, в том числе по устранению Льва Троцкого и главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца в 1938 году. Заявление, подписанное главой центрального исполкома «Офицеров России» Александром Михайловым, есть в распоряжении NEWS.ru. Идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее посты с таким предложением начали появляться в ультрапатриотических Telegram-каналах.

Михайлов сообщил, что считает установку памятника Судоплатову восстановлением исторической справедливости. По его мнению, этот монумент, если поставить его в украинском Мелитополе, станет «назиданием» для «бандитов на Украине».

Идея установки памятника Павлу Анатольевичу Судоплатову в Москве и на Украине еще несколько лет назад могла показаться фантастической. Но сегодня, уверен, у нас получится этого добиться, и в кратчайшие сроки. И не только в Москве, но это теперь возможно и на его Родине, в Мелитополе, — пишет представитель «Офицеров России».

Позиция организации заключается в том, что Судоплатов «очистил страну от фашистских прихвостней и мерзавцев коллаборантов», а «мутные обвинения» против него были следствием борьбы Никиты Хрущева с наследием Иосифа Сталина. По мнению Михайлова, чекист пережил «годы несправедливого забвения, клеветы и косых взглядов даже в системе», но с его реабилитацией «справедливость восторжествовала».

Иосиф Сталин Scherl/Global Look Press

Это имя крупного организатора советской контрразведки всегда у многих вызывала смутные чувства. У профессионалов высочайшее уважение, у врагов — страх и ненависть, — подчеркнул он.

Инициативу уже поддержали российские коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с NEWS.ru назвал чекиста великой личностью. Он заявил, что в партии готовы рассмотреть предложение — по его словам, важен планируемый внешний вид монумента.

Я «за» чтобы увековечили, сделали эстетично, грамотно и профессионально, — сказал политик.

Член президиума КПРФ Сергей Обухов тоже высказался в поддержку инициативы. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что не может говорить за всю фракцию коммунистов, но предположил, что коллеги по партии тоже оценят идею положительно. Самого Судоплатова он считает легендарной личностью.

Павел Судоплатов — советский спецслужбист, служивший в органах госбезопасности с 1925 года. Его самая известная операция — «Утка» — была проведена еще до Великой Отечественной войны. Это была операция по убийству Льва Троцкого, руководили которой Судоплатов вместе с Наумом Эйтингоном. Она удалась только со второго раза: находившегося в Мексике соратника Ленина убил ледорубом агент НКВД Рамон Меркадер.

Во время войны Судоплатов руководил партизанами и разведчиками. Во время наступления немцев на Москву он отвечал за минирование объектов, которые предполагалось взорвать, если гитлеровские войска дойдут до столицы. Он же в 1941 году по поручению Лаврения Берии пытался через советского посла в Болгарии выяснить, на каких условиях Германия согласится заключить мир. Чекист объяснял это намерением дезинформировать противника и выиграть время, но историки считают, что таким образом Сталин мог пытаться добиться мира с Гитлером.

Но главное, что вспоминают о Судоплатове сегодня — его борьба с украинскими националистами, боровшимися за независимость Украины от СССР и на этой почве помогавшими гитлеровским войскам. Именно поэтому в 2022 году на родине Судоплатова, в Мелитополе, когда город заняли российские войска, появились билборды с его фотографиями и подписью: «Он знал, что делать с бандеровцами».

После смерти Сталина в 1953 году Судоплатова арестовали. Его обвинили в заговоре и назвали «пособником Берии». Как раз за пособничество Берии, «производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства» уже бывшего чекиста посадили во «Владимирский централ».

Лаврентий Берия wikipedia.org

В 1992 году его реабилитировала Главная военная прокуратура, после чего он прожил еще четыре года. Однако не все согласны с этим решением. Зампред совета общества «Мемориал» (признано Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) доктор философии по истории Никита Петров давно и методично выступает против реабилитации чекиста. В разговоре с NEWS.ru он выступил резко против установки памятника как в Москве, так и в Мелитополе.

Я не буду комментировать, сколько памятник в Мелитополе простоит. Но никакими соображениями не могут быть оправданы преступления, которые Судоплатов совершил против правосудия. Он убивал невиновных людей внутри СССР, и это не было вызвано никакой оперативной необходимостью, — подчеркнул эксперт.

Историк заявил, что Судоплатов в качестве должностного лица совершал преступления против правосудия — «это и руководство лабораторией по испытанию ядов на заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, которая под его руководством определенное время действовала, и непосредственно убийство конкретных людей в послевоенный период без суда, следствия, внутри СССР». Такие люди, напомнил Петров, по закону реабилитации не подлежат.

Реабилитации добились люди из силовых ведомств, которым такие методы не казались преступными. Они считали, что Судоплатов всего лишь выполнял приказ, — уверен историк.

Предложения установить памятники чекисту в Москве и Мелитополе сначала появились в ультрапатриотических Telegram-каналах. Авторы постов настаивают, что монументы должны появиться именно сейчас, потом что 7 июля «легендарному чекисту» исполнилось бы 115 лет.

Один такой мемориал в России уже есть: его установили в Смоленске в 2015 году. Памятник представляет из себя валун с табличкой. В Москве же таких сооружений пока нет, но коммунисты предлагали установить его еще в 2016 году. Тогда, несмотря на то, что депутаты Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили властям официальный запрос, дальше предложения дело не пошло.



* — Организация украинских националистов (ОУН) признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена.