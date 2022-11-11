В Мордовии школьница попросила забрать ее из семьи из-за побоев и унижений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мордовии 12-летняя школьница попросила забрать ее из семьи из-за домашнего насилия со стороны родителей, сообщает «Подъем». По словам девочки, 2,5 года отчим и мать ее бьют, таскают за волосы, выгоняют на улицу, а также заставляют делать уроки на унитазе, чтобы «привыкала к своей будущей профессии». Школьница попросила ей помочь и сказала, что хочет жить с бабушкой.

Девочка записала видео, в котором также рассказала, что сотрудники полиции ей не помогли, лишь пришли поговорить с семьей.

В администрации района журналистам сообщили, что информация о насилии не подтверждается, и объяснили обращение «переходным возрастом».

К этой ситуации подключены все органы профилактики, фактов таких не выявлено. За этой девочкой и семьёй мы наблюдаем очень давно. Ни семья, ни ребёнок никогда не состояли ни на каких видах учёта. Семья характеризуется положительно, возможно, переходный возраст. С девочкой работают психологи, педагоги. Фактов насилия не обнаружено. Девочка находится в реабилитационном центре, — заявили в администрации района.

Ранее в Москве десятилетний школьник попал в больницу после избиения детьми в батутном центре, расположенном в торговом центре «Капитолий», сообщил отец пострадавшего мальчика. Он добавил, что один из родителей, отдыхавших в батутном центре, избил и его.

Весной в Бердске 13-летний школьник оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом руки со смещением, рваной раной во рту, а также гематомами и ушибами после избиения толпой сверстников. Ребенка обвинили в поцелуе с одним из зачинщиков драки.