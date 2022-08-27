В МО РФ оценили уровень радиации на ЗАЭС из-за «ядерного терроризма» Киева Минобороны: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, Киев продолжает обстрелы объекта

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, технический персонал на объекте контролирует состояние атомной станции и обеспечивает ее беспрерывное функционирование, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Там подчеркнули, что Киев продолжает акции «ядерного терроризма» по отношению к АЭС, ведя частные обстрелы объекта из артиллерийских орудий.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве РФ указали, что украинская сторона за сутки трижды обстреляла территорию атомного объекта, тем самым продолжив акцию «ядерного терроризма». Из релиза следует, что было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса #1, ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса #2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Ранее Минобороны США подписало контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма договора превысила $182 млн. NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте.