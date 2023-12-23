В МО рассказали об уничтожении пехоты ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА

Фото: МО РФ

Российские десантники с помощью беспилотников уничтожили несколько групп пехоты украинских войск под Артемовском, рассказали РИА Новости в Минобороны России. В ведомстве отметили, что на данном участке фронта ежедневные потери ВСУ составляют десятки человек.

В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска, — цитирует агентство сообщение министерства.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как беспилотники сбрасывают боеприпасы на так называемые «лисьи норы». Подобные укрытия сооружаются украинскими военными в траншеях для того, чтобы спастись от осколков.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении. По его словам, при этом погибло более 100 бойцов ВСУ.

Накануне он рассказал, что за сутки украинские войска потеряли до 65 солдат на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российскими военными были уничтожены свыше десяти долговременных огневых точек противника, а также один танк.