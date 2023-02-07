В МО предложили разрешить срочникам участвовать в миротворческих миссиях Минобороны России подготовило законопроект, разрешающий срочникам быть миротворцами

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В Минобороны России подготовили законопроект, согласно которому в миротворческих миссия смогут принимать участие все категории военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, сообщает РБК. В случае принятия закона он вступит в силу в особом порядке.

Документ содержит поправки в федеральный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Согласно ему, сейчас в миротворческих миссиях могут участвовать только прошедшие специальную подготовку военнослужащие-контрактники.

В Минобороны предлагают изменить формулировку, указав, что миротворческие миссии могут комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Таким образом, действие закона будет распространяться и на военнослужащих по призыву.

В пояснительной записке к проекту указано, что цель нововведения состоит в том, чтобы расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности, и усовершенствовать порядок его комплектования. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. При этом он будет иметь обратную силу и распространяться на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Источник в правительстве в беседе с изданием подчеркнул, что военнослужащие-срочники будут участвовать в миротворческих миссиях только по прошествии не менее полугода службы и после прохождения спецподготовки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит изменения в нормативно-правовую базу Организации Договора о коллективной безопасности, которые позволят вводить миротворческие силы без согласия на то Совета Безопасности ООН. По его словам, это нововведение повысит эффективность ОДКБ.