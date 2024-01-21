В Минздраве зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых регионах России наблюдается неблагоприятная ситуация в связи с заболеваниями туберкулезом, сообщила главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Сибири, Дальневосточном федеральном округе, части Приволжья, на Урале, в центральной части страны.

К сожалению, есть регионы, где немножечко выросла заболеваемость. Есть регионы, где немножечко выросла смертность, — отметила она.

Она добавила, что нарушение режима и питания способствует развитию туберкулеза. По ее словам, беспорядочный образ жизни и диеты приводят организм в состояние «длительного стресса», вследствие чего заболевание прогрессирует.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Подмосковья Сергей Смердин рассказал NEWS.ru, что основной путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный, заразиться при рукопожатии, через поручни в общественном транспорте, дверные ручки невозможно. Медик отметил, что заболеть могут граждане, длительное время общавшиеся с людьми с открытой формой недуга.

Ранее житель города Кстово Нижегородской области сбежал из туберкулезного диспансера, украл в магазине около 10 палок колбасы и вернулся в лечебное заведение. В Сети появились кадры с места ограбления, на которых видно, как мужчина укладывает колбасу в пакет, после чего выходит из здания магазина.