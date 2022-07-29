В Минздраве выступили за запрет продажи электронных сигарет в России Представитель Минздрава Гамбарян призвала запретить продажи электронных сигарет в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты и вейпы должны быть запрещены для свободной продажи, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. По ее словам, электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения.

Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья, — сказала Гамбарян.

Она отметила, что в электронных сигаретах содержится синтетический и крайне токсичный никотин, который вызывает более быструю и стойкую зависимость, нежели никотин из обычных сигарет. А без введения запрета на электронные сигареты и вейпы нельзя говорить о достижении государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции.

Ранее партия ЛДПР потребовала ввести запрет на электронные сигареты и вейпы из-за пагубного влияния на здоровье. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу. Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что основанием для разработки документа послужили просьбы избирателей.

В свою очередь в Минпромторге выступили против запрета на вейпы и электронные сигареты, заявив, что это приведет к образованию черного рынка. Вместо запрета министерство хочет ускорить процесс введения обязательной маркировки, с помощью которой можно будет отличить оригинальные курительные устройства и смеси от подделок.