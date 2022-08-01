В Минздраве связали риск рака легкого с количеством выкуриваемых сигарет Замглавы Минздрава Салагай: риск рака легкого зависит от продолжительности курения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск смерти от рака легкого в 26 раз выше у тех, кто выкуривает от 15 до 24 сигарет в день, и в пять раз — у выкуривающих до четырех сигарет в сутки, заявил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, с курением связаны от 70% до 90% случаев смерти от рака легкого.

Риск смерти от рака легкого в 26 раз выше у людей, которые выкуривают от 15 до 24 сигарет в день, в 12 раз у тех, кто выкуривает 8–12 сигарет в день, и в пять раз у тех, кто выкуривает от одной до четырех сигарет в день, — написал Салагай.

Он также отметил, что существенное значение имеет и продолжительность курения. Так, риск смерти от рака легкого на 37% выше у тех, кто начал курить на пять лет раньше. В целом же вероятность умереть у курящего тем выше, чем раньше человек начал курить. Также отмечается, что в 2021 году в России зарегистрировано более 48,4 тысячи человек с раком легкого: его тяжело выявить на ранней стадии, так как заболевание может протекать бессимптомно, подчеркнул Салагай.

Ранее онколог Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал один из наиболее заметных симптомов рака легкого на ранней стадии. По его словам, о болезни может свидетельствовать учащенное сердцебиение: опухоль может сдавливать сердце, в результате чего пульс заметно ускоряется. В случае проявления подобного симптома врач рекомендовал обратиться не только к кардиологу, но и к онкологу, поскольку симптомы можно «довольно легко игнорировать», в то время как злокачественное образование будет разрастаться.