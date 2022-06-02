В Минздраве рассказали о последствиях отказа от алкоголя и табака Минздрав: профилактика борьбы с курением и пьянством позволит сохранить около 1,2 млн жизней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с курением и чрезмерным употреблением алкоголя, позволят сохранить в России около 1,2 млн жизней, сообщил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, которые приводит ТАСС, с теми или иными факторами риска связано около 60% случаев заболеваемости и летальных исходов.

Если мы говорим, например, о таком факторе риска, как потребление табака, то в 15-летнем горизонте это может сохранить порядка 700 тысяч жизней. Если мы говорим об алкоголе, то около 500 тысяч жизней, — сказал он.

Ранее Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с нынешних 18 лет, запретить скидки на алкогольную продукцию, а также свести к минимуму рекламу и ужесточить наказание за пропаганду спиртного. В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Сергей Леонов пояснил, что в случае положительного решения по этому вопросу планку возраста придётся сдвигать и в других сферах: служба в армии, женитьба, самостоятельная жизнь в целом. Он подчеркнул, что всем известно о пагубном влиянии алкоголя на организм, поэтому каждый должен сам решать, потреблять ли его и в какой мере.