В Минздраве рассказали о механизме для предотвращения дефицита лекарств Мурашко: глобального дефицита лекарств и медоборудования в России нет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России не наблюдается дефицита лекарств и медицинского оборудования. Для этого в стране введены специальные механизмы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Чиновник рассказал о появлении новых лабораторий и формировании новых площадок по производству препаратов и оборудования. К примеру, в этом году завершается создание площадки для выпуска тест-систем, сказал Мурашко.

Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют, — пояснил министр.

Мурашко осенью прошлого года говорил о том, что наращивание объемов производства лекарств в России на фоне санкций идет высокими темпами.

Ранее сообщалось, что Евросоюз по итогам прошлого года нарастил поставки лекарств и медицинских изделий в Россию до рекордных €9,9 млрд. При этом главными поставщиками оказались Германия и Бельгия.