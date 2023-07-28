В Минздраве рассказали о ходе разработки обновленной вакцины «Спутник» Мурашко: обновленная вакцина «Спутник» проходит клинические испытания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленный вариант вакцины «Спутник» подготовлен и передан на клинические испытания, сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. На саммите Россия — Африка глава ведомства уточнил, что она предназначается для защиты против новых штаммов вируса SARS-CoV-2.

Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины «Спутник» для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире, — сообщил Мурашко.

Министр добавил, что поставка вакцины рассматривается как перспективное направление сотрудничества со странами Африки. Мурашко напомнил, что предыдущий вариант «Спутника» был передан более чем 70 странам, многие из которых назвали российский препарат наиболее эффективным.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что президент России Владимир Путин не обращался в учреждение за обновленной вакциной от COVID-19. Он заверил, что здоровью политика на саммите Россия — Африка ничего не угрожает. Все участники встречи сдали тесты на коронавирус, отметил Гинцбург.

Также ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил, чем вызвано снижение смертности от коронавируса за последние несколько месяцев. По его словам, такая тенденция связана с низкой патогенностью циркулирующих в мире штаммов.