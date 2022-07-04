В Минздраве отреагировали на прекращение поставок вакцин MSD Минздрав: прекращение поставок вакцин компании MSD не скажется на вакцинации в России

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Прекращение поставок вакцин компании MSD не окажет негативного влияния на доступность вакцинации от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита в России, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, необходимые объемы вакцин закупаются централизованно у отечественного производителя.

На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена, — сказал Кузнецов.

Ранее стало известно, что американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита. При этом компания продолжит продавать свои препараты, которые не имеют аналогов.

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова при этом указала на то, что по закону американская фармкомпания может остановить поставки лишь через год с момента уведомления о своих планах Минздрава.