В Минздраве озвучили планы по снижению расходов на ЭКО в 2024 году Минздрав: расходы на ЭКО в федеральных медцентрах планируется сократить на 28,7%

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Средние затраты на проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в федеральных медицинских учреждениях планируется снизить в 2024 году на 28,7%, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве объяснили это тем, что фактическая средняя стоимость этой услуги по полису ОМС в нынешнем году оказалась ниже, чем установленная нормативами.

Как пишет издание, сегодня в рамках ОМС на оказание медицинской помощи каждому гражданину ежегодно выделяется сумма, определенная соответствующими нормативами Минздрава. Уменьшить эти нормативы на процедуры ЭКО предлагается в связи с оптимизацией расходов, достигнутой благодаря повышению эффективности закупок расходных материалов и импортозамещению, пояснили в Минздраве.

При этом в ведомстве спрогнозировали, что в рамках нацпроекта «Демография» к концу 2024 года будет выполнено не менее 450 тысяч процедур ЭКО, а в последующие годы расходы на оказание этой медицинской услуги по полису ОМС планируется увеличить.

Средние нормативы затрат на единицу объема медпомощи при ЭКО составят в 2024 году 108 426,4 рубля, в 2025-м — 115 907,8 рубля и в 2026-м — 123 673,6 рубля, — рассказали в пресс-службе.

Издание напомнило, что ЭКО делают при неизлечимом бесплодии у одного из партнеров в семье, но женщина при этом в состоянии выносить и родить ребенка. Эта процедура является наиболее действенным методом решения репродуктивных проблем и, как следствие, способствует улучшению демографической ситуации в стране. После того как эту дорогостоящую услугу включили в ОМС в 2013 году, за счет бюджета было проведено 616 тысяч процедур ЭКО.

Ранее юрист Виктория Данильченко рассказала, что провести процедуру ЭКО женщина в России может только при согласии мужчины. Специалист пояснила, что клиника не может пойти на уступки, если одна сторона не дает права на сохранение или криоконсервацию.