В Минздраве оценили возможность возвращения военных кафедр в медвузы Замглавы Минздрава Кузнецов выступил в поддержку возвращения военных кафедр в медвузы

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения России поддерживает открытие военных кафедрах в медицинских университетах, сообщил в беседе с ТАСС замглавы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, вопрос требует тщательной проработки, однако в необходимости данной меры не стоит сомневаться.

Принципиально поддерживаем. Вопрос необходимо проработать, — сказал Кузнецов.

Впервые о необходимости вернуть в стены медицинских учебных заведений военную кафедру заявил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, у каждого врача должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что выпускники военных кафедр в вузах не ставятся в один ряд с гражданами, прошедшими военную службу. По его словам, объявленная ранее частичная мобилизация касается лишь тех, кто служил в вооруженных силах.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации.