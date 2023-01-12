В Минздраве оценили эффективность российских вакцин против «кракена» Минздрав РФ: российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные вакцины от коронавируса эффективны против нового подвида омикрон-штамма «кракен», сообщил в эфире «Россия-24» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, исследования показали, что препараты являются профилактикой риска тяжелого течения заболевания.

Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции, — сказал Чуланов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области.

Первой заразившейся «кракеном» в России оказалась 32-летняя женщина. Согласно информации Telegram-канала SHOT, симптомы заболевания проявлялись у нее на протяжении пяти дней. К настоящему моменту россиянка уже выздоровела, болезнь она перенесла в легкой форме.

В то же время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в РФ никаких ограничений из-за обнаружения нового подварианта «омикрон»-штамма коронавируса вводить не планируется. При этом иммунолог Николай Крючков предупредил, что XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов.