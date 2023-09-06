В Минздраве объяснили рост заболеваемости коронавирусом Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 связан с возвращением людей из отпусков

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков и формированием коллективов в образовательных учреждениях, заявил RT специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он подчеркнул, что вакцинация остается эффективным способом профилактики заболевания, особенно его тяжелого течения и летальных исходов.

Чтобы не заболеть, рассказал Чуланов, нужно соблюдать простые правила: мыть руки с мылом, использовать антисептики, лишний раз не трогать глаза, нос и рот, избегать простудившихся людей.

Эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский сообщил, что больным диабетом, хроническими заболеваниями и пожилым людям стоит реже бывать в общественных местах. По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции. Если избежать людных мест не удается, то нужно снова носить маски, отметил он.

Также Покровский советует не избегать вакцинации, если на то будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, соответствующего административного округа или города.

5 сентября сообщалось об увеличении количества заболевших COVID-19 в России. За последнюю неделю этот показатель вырос на 31,6%. Прирост заболеваемости зафиксирован в 53 субъектах страны.