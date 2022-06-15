В Минздраве назвали долю лекарств, которые могут производиться в России Минздрав: в России может производиться до 80% списка жизненно важных лекарств

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Российская фарминдустрия способна самостоятельно производить около 80% перечня жизненно важных лекарств, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, роста количества фальсифицируемых лекарств Минздрав не фиксирует, их доля крайне незначительна.

Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных [лекарств] — порядка 80%, — сказал Фисенко.

Ранее сообщалось, что поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями многие фармацевтические компании изменили своё присутствие на российском рынке. Так, прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, французская компания Sanofi. Временно отказалась от проведения клинических испытаний японская Takeda Pharmaceutical Company. Немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.