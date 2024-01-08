В Минздраве назвали число госпитализированных после ДТП на трассе М-11 Минздрав: врачи эвакуируют 10 пострадавших в аварии в Нижегородской области

Фото: МЧС России

Врачи забрали в больницы 10 пострадавших в результате аварии с участием 50 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России. По данным ведомства, среди госпитализированных — двое детей. Известно, что при ДТП погибло четыре человека, в том числе один ребенок.

Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области, — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, одного несовершеннолетнего в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести отправили в областную детскую клиническую больницу, Еще восемь потерпевших направили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ДТП произошло на 526-м километре трассы М-11 «Нева». В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и оперативники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.