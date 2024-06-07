В Минюсте предупредили о новой угрозе со стороны ЛГБТ-движения Замглавы Минюста Свириденко предупредил об опасности «гей-национализма» в России

Фото: Елена Стадниченко/Росконгрес

Олег Свириденко

России угрожает «гей-национализм», заявил заместитель главы Министерства юстиций России Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, сторонники ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) вовлекаются в экстремистскую деятельность.

В ЛГБТ-сообщество легко вовлекаются эти персонажи, в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь, внимание — только задумайтесь — в форме гендерного экстремизма и гей-национализма, — сообщил он.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев ранее заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола. По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол. Пискарев отметил, что Россия добивается того, чтобы ребенок рос и развивался в семье, где имеются мама и папа.

В апреле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку на фоне гей-скандала. По его словам, этому предшествовал пост о «сомнительной личной жизни» Бурцева.