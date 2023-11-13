В Минюсте оценили вероятность возврата смертной казни в России Замглавы Минюста: возвращение к смертной казни в России фактически исключено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России, заявил заместитель главы Министерства юстиции РФ Андрей Логинов на презентации доклада в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека. По его словам, которые приводит РИА Новости, в отечественном законодательстве к неприменению смертной казни относятся значительно строже, чем в международном праве.

В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена, — пояснил Логинов.

В ходе доклада российский представитель также сообщил, что якобы усиливающееся давление на правозащитников в стране имеет легальные основания, а сдерживание демонстрации гомосексуальных отношений не является формой порицания. Также Логинов подчеркнул: закон об иностранных агентах не предполагает поражения в правах, схожие институты есть и в других государствах.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо сделать из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных жителей в России.