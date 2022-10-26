Минтранс рассказал, когда откроют движение грузовиков по Крымскому мосту Минтранс: движение по автомобильной части Крымского моста для грузового транспорта откроют не ранее 1 декабря

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря, сообщает Минтранс РФ. Пока перевозка грузовиков в Крым сейчас осуществляется через паромную переправу, и введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой водного транспорта.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года. <...> Минтранс России проинформировал грузоотправителей о временных ограничениях, связанных с приоритетностью перевозок по разным маршрутам, — отметили в министерстве.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что спустя неделю после теракта левая часть Крымского моста восстановлена. Он разъяснил, что проведены работы по усилению пролетных строений, проведены испытания и получено заключение экспертизы. Позже Хуснуллин заявил, что проект по восстановлению железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. По его словам, в настоящее время поврежденный участок трассы в круглосуточном режиме ремонтируют 410 человек и 40 единиц техники.