В Минтрансе прокомментировали отказ Китая обслуживать российские самолеты Минтранс: Россия и Китай ведут работу по аккредитации самолетов

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Министерство транспорта России в данный момент ведет работу с авиационным властями Китайской Народной Республики, связанную с аккредитацией самолетов для выполнения рейсов в Пекин, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что мощностей группы «Аэрофлота» хватает для перевозки пассажиров авиакомпании «Россия».

С целью продолжения выполнения полетов авиакомпании «Россия» в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее авиаперевозчик «Россия», входящий в группу «Аэрофлот», отменил ряд рейсов из Владивостока, Иркутска и Красноярска в Пекин. Отмечалось, что пассажиров отмененных перелетов отправят в Пекин и доставят обратно на альтернативных рейсах. Известно, что два перелета из Владивостока должны были совершить 18 и 20 декабря, из Красноярска — 19 декабря.

Позже выяснилось, что аэропорт Дасин в Пекине отказал в приеме и обслуживании рейсов авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований. По словам представителя перевозчика, несмотря на готовность компании оперативно удовлетворить эти требования, администрация аэропорта ответила отказом.