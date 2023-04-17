Ценам на авиаперевозки в России предрекли серьезный рост Замглавы Минтранса Чалик: авиаперевозки в 2023 году могут подорожать на 15–30% без субсидий

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В России могут вырасти цены на авиабилеты на 15–30%, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. По его словам, которые приводит РИА Новости, возможный рост стоимости авиаперевозок связан с отсутствием субсидий, которые выделялись в 2022 году. Чалик не исключил, что из-за этого снизится количество авиарейсов.

Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%, — заявил он.

Чиновник добавил, что на рынке авиаперевозок сказывается закрытие 11 аэропортов на юге страны, которые приостановили работу после 24 февраля 2022 года.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш заявил, что Москва и Тегеран подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Он добавил, что «в перспективе возможно совместное использование любых производимых двумя странами запчастей для ремонта самолетов».

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее объяснил рост цен на отдых в Сочи монопольным положением курорта из-за ограничения транспортной доступности в Крым. Эксперт уточнил, что в России нет юридических норм, которые позволили бы на государственном уровне регулировать цены на отдых, из-за чего бизнесмены сами занимаются ценообразованием.