В Минтрансе объяснили, стоит ли ждать снижения цен на авиаперелеты Старовойт: цены на авиаперелеты по России продолжают расти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на авиаперелеты в России продолжают расти, отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт на просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в Музее Победы. По его словам, в целом отмечается рост стоимости товаров и услуг, передает корреспондент NEWS.ru. Вычленить авиацию, подчеркнул глава Минтранса, очень сложно.

Учитывая, что мы в целом видим повышение цен на товары и услуги, вычленить авиацию очень сложно. Поэтому, видимо, какая-то индексация будет происходить. Но по поручению нашего президента и решению правительства стоит задача по доступности, — поделился Старовойт.

Министр объяснил, что имеет в виду. Для тех граждан, у кого средств не так много, для многодетных семей ведомство и авиакомпании предоставляют целый спектр льгот и дополнительных возможностей.

Для Дальнего Востока и отдаленных наших регионов 25 млрд рублей ежегодно направляется на субсидирование перелетов, — уточнил Старовойт.

Ранее глава Минтранса рассказал о скидке в размере половины стоимости билета на проезд по железной дороге для школьников. Старовойт отметил, что она будет действовать не только в летний период. Также министр рассказал о положенных детям скидках у авиаперевозчиков.