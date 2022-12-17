В Минтрансе нашли способ снизить цены на авиабилеты Минтранс снизит сборы за обслуживание самолетов в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России понизит ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в региональных аэропортах, заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, подобные меры позволят существенно снизить цену авиабилетов, передает РБК.

Мы обсудили приказ с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов, — сказал Зверев.

В свою очередь глава Якутии призвал Минтранс обнулить ставки сборов для обслуживания летательных средств в регионах. По его словам, стоимость билетов на 20% состоит из сборов аэропортового обслуживания, в то время как в Москве на долю аэропортового обслуживания приходится всего 2% стоимости. Николаев считает, что подобные меры позволят развить авиасообщение по всей стране.

Зверев в ответ на это заявил, что ставки не будут обнулены, но их коэффициент упадет до 0,25.

Предложение республики было обнулить ставки, но приказом предусмотрено 0,25 от действующих ставок, — отметил он.

Ранее РБК со ссылкой на представителя компании «Аэроклуб» сообщал, что спрос на авиабилеты внутри России сократился на 48% после объявления частичной мобилизации в стране. При этом число возврата авиабилетов увеличилось в два с половиной раза, общая их доля составила 36%.

Кроме того, существенно сократился спрос и на перелеты за рубеж. Так, продажи билетов на трансграничные поездки упали на 18%, а количество их возврата увеличилось на 125% по сравнению с показателями за две недели, которые предшествовали началу частичной мобилизации в России. Суммарная доля возвратов достигла 47%.

Самыми популярными городами среди россиян по прежнему остались Москва и Санкт-Петербург, хотя количество проданных билетов сократилось и по этим направлениям.