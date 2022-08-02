В России предложили отдавать невостребованное жилье льготникам В Минстрое предложили передавать льготникам невостребованное жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой разработал законопроект, согласно которому невостребованное жилье, купленное за счет государства, предложено отдавать льготникам, сообщают «Известия». Речь идет о незанятых квартирах для военных. Их предлагается передавать в том числе ветеранам войны, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Речь идет, прежде всего, о квартирах, которые приобретались для военнослужащих <...>. Жилье смогут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, — говорится в сообщении.

В России в настоящее время насчитывается 82 такие квартиры. Лидерами по количеству невостребованного жилья являются Свердловская область, Санкт-Петербург и Псковская область: 27, 18 и 9 объектов недвижимости соответственно.

Эксперты полагают, что подобный механизм даст возможность снять с регионов нагрузку по содержанию такой недвижимости. Кроме того, по их мнению, мера может способствовать более эффективному распоряжению квартирным фондом.

О внесении данного законопроекта в конце июля сообщал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что его принятие позволит обеспечить доступным и комфортным жильем россиян, а процедура передачи квартиры ветеранам и инвалидам будет облегчена.