В Минстрое указали на сохранение ажиотажного спроса на жилье в России Файзуллин: ажиотажный спрос на жилье в России сохраняется

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Минстрой будет наблюдать за тем, как рынок отреагирует на новые условия льготной ипотеки, заявил глава министерства Ирек Файзуллин журналистам в кулуарах съезда «Единой России». По его словам, которые приводит ТАСС, пока высокий спрос на жилье в России сохраняется.

Давайте мы посмотрим. Пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации, — сказал министр.

В пятницу, 15 декабря, правительство РФ изменило ряд параметров льготных ипотечных программ, в частности увеличив до 30% первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%. При этом максимальный размер таких кредитов ограничен 6 млн рублей во всех регионах.

Также увеличен с 6 до 9 млн рублей предельный размер кредита, который выдается по дальневосточной и арктической ипотеке. Он предоставляется под 2% годовых молодым семьям, которые решили купить жилье или построить дом на Дальнем Востоке.

В тот же день на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда президент России Владимир Путин попросил правительство сохранить размер первого взноса в районе 20% по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он предложил сохранить и субсидию в 450 тысяч рублей для погашения тела кредита.