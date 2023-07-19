В Минспорта осудили отрекшуюся от своих званий Исинбаеву Министр спорта Матыцин назвал отношение Исинбаевой к воинскому званию и России недопустимым

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию. В разговоре с NEWS.ru он также осудил ее взгляд на происходящие события в стране.

Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей родной стране. Я думаю, что необходимости в публичном осуждении нет, каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям, — сказал Матыцин.

Ранее спортсменка опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее «номинальных» воинских званий в Российской армии. Также она отметила, что никогда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя «человеком мира». Эта публикация вызвала волну критики со стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. По его словам, Исинбаева является не только заслуженной спортсменкой, но и лицом, а также символом России. Бородин считает, что в такой тяжелый для страны момент она повернулась к Родине спиной.