В Минпросвещения сочли дискриминацией экзамен для детей мигрантов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вступительный экзамен на знание русского языка для детей мигрантов станет дискриминацией, следует из ответа главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Ранее парламентарий предложил ввести соответствующий тест для поступающих в школы.

Введение обязательного вступительного экзамена на знание русского языка <...> приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, — говорится в ответе.

По словам Кравцова, введение подобной меры нарушает принцип «равных условий приема для всех поступающих в школы, независимо от гражданства и национальности». Вместе с тем глава Минпросвещения указал на возможность корректировки учебного плана в случае выявления низкого уровня знаний русского языка. В частности, речь идет о дополнительных занятиях по предмету или специальных курсах.

Матвеев возмутился подобным подходом и назвал ответ «чудным». По его мнению, таким образом «адаптировать будут школы под мигрантов, а не их под школы».

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому предполагается высылать из России мигрантов, если они работают не по профилю. Приезжим предоставят 15 дней на то, чтобы покинуть страну в случае отказа работать на пригласивших их предприятиях.