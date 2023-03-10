В Минпросвещения рассказали о восстановлении 500 школ в новых регионах Министр Кравцов: в новых регионах было отремонтировано 500 школ

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Здание общеобразовательной школы №27, открывшейся после реконструкции, в Мариуполе

В новых российских регионах были проведены ремонтно-восстановительные работы 500 школ, рассказал KP.RU министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, также туда были направлены почти 500 школьных автобусов. Помимо того, ведомство решило вопрос со школьным питанием в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Направили почти 500 школьных автобусов. Решили вопрос со школьным питанием — более 100 тысяч обучающихся 1 — 4-х классов сегодня в новых регионах получают горячее питание, — отметил Кравцов.

Министр добавил, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для жителей новых регионов помогли многим семьям подготовиться к началу учебного года. Он подчеркнул, что подобное решение коснулось более 300 тысяч школьников. Также Кравцов добавил, что состояние образовательной инфраструктуры в Запорожской и Херсонской областях было удручающим, тогда как коллеги из ДНР и ЛНР постепенно подтягивались к российскому уровню.

Ранее Кравцов заявил, что в марте выйдет новый учебник истории России с главами про спецоперацию на Украине. По его словам, в пособии будут подробно описаны причины и задачи СВО. Глава Минпросвещения выразил надежду, что со следующего года пособием смогут воспользоваться в школах. По его словам, среди учителей пройдет повышение квалификации.